Флагманский смартфон Xiaomi 13 Ultra назвали в честь богини плодородия Иштар

Новый флагман Xiaomi 13 Ultra получил модельный номер 2304FPN6DC, а также кодовое название "Иштар" - в честь центрального женского божества аккадской мифологии. Об этом сообщает портал My Drivers, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На текущий момент о Xiaomi 13 Ultra известно не так много - по слухам, смартфон получит однокристальную систему Snapdragon 8 Gen 2, технологию быстрой зарядки, а также четыре датчика изображения разрешением по 50 Мп. Точная дата выхода устройства пока не объявлена, но ожидается, что он будет выпущен не только в Китае, но и в других странах мира. По данным инсайдера Digital Chat Station, ждать релиза придется не раньше апреля 2023 года.

Между тем, как отмечает My Drivers, кодовое наименование "Иштар" в честь богини, имеющей высокий статус среди других божеств, демонстрирует уверенность Xiaomi в своем флагмане и гарантирует его позиционирование как устройство высшего класса.