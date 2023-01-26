Apple перестала выкупать iPhone по выгодной цене

Apple ухудшила для пользователей условия программы выкупа подержанных смартфонов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа заметили, что после анонса новых моделей Mac компания скорректировала сумму выкупа подержанных смартфонов. По словам авторов, в США и многих странах Apple предлагает принять участие в программе trade-in, в рамках которой компания может выкупить старый девайс потребителя и дать ему скидку на покупку нового iPhone.

Специалисты отметили, что корпорация перестала выкупать подержанные смартфоны по выгодным для пользователей ценам. Так, если раньше Apple могла предложить до 650 долларов за бывший в употреблении iPhone 13 Pro Max, то теперь фирма предлагает максимум 570 долларов. Сумма выкупа iPhone 13 Pro снизилась с 550 до 470 долларов, iPhone 13 - с 450 до 400 долларов, iPhone 13 mini - с 380 до 350 долларов.

Стоимость выкупа планшетов iPad осталась неизменной. Условия были скорректированы для компьютеров Mac и часов Apple Watch: в ряде случаев Apple увеличила сумму выкупа, в некоторых - снизила.