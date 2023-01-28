SpaceX выведет на орбиту третью за месяц группу интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье, 29 января, выведет на орбиту 49 интернет-спутников Starlink, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что запуск будет осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе Космических сил США Ванденберг в Калифорнии в 08.47 по времени Тихоокеанского побережья США (в 19.47 мск).

Это будет 71-я по счету отправка мини-спутников на орбиту с мая 2019 года и третья за январь. К настоящему времени SpaceX уже запустила почти 3,8 тыс. таких спутников, некоторые из низ перестали работать или сошли с орбиты. Пока порядка 3,5 тыс. аппаратов остаются в космосе в рабочем состоянии.

16 января сообщалось, что SpaceX запустила на орбиту сверхтяжелую ракету Falcon Heavy с секретным военным грузом. Миссия USSF-67 стартовала из Космического центра Кеннеди во Флориде.