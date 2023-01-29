Пользователи назвали оптимальную скорость зарядки смартфона до 100%

Портал GSMArena провел опрос среди читателей, в котором они назвали приемлемую скорость зарядки для современных смартфонов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, согласно результатам опроса, большая часть пользователей (33,88%) предпочитает быструю зарядку, способную восполнить аккумулятор смартфона до 15 минут. За возможность зарядить устройство в течение 15-30 минут проголосовали 22,13% респондентов, а на 30-45 минут согласны 21,59%. При этом около 15% опрошенных готовы заряжать гаджет в течение часа.

Часть пользователей в комментариях к опросу отметила свои опасения по поводу негативного влияния быстрой зарядки на срок службы аккумулятора. Однако некоторые из участников уверены, к моменту, когда аккумулятор начнет портиться из-за быстрой зарядки, пользователь уже перейдет на новое устройство.

Также читатели портала приняли участие в аналогичном опросе, связанным с беспроводной зарядкой. Так, почти каждый пятый респондент заявил о своей незаинтересованности в этой технологии. При этом 41,36% опрошенных готовы мириться с любой скоростью беспроводной зарядки, в то время как 22,49% готовы восполнять аккумулятор таким способом в течение 30-60 минут. За возможность зарядить смартфон беспроводным способом в течение 15-30 минут выступили 10,29% опрошенных, а 7,27% хотят видеть быструю беспроводную зарядку, способную восполнять аккумулятор не дольше 15 минут.