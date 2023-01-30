Запуск ракеты SpaceX с новой группой интернет-спутников Starlink перенесен

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 49 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, который должен был состояться в воскресенье, перенесен на сутки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.

"В целях завершения предстартовых проверок теперь планируем запуск 30 января", - сообщила компания.

Запуск будет осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе Космических сил США Ванденберг в Калифорнии.

Он станет 71-м по счету выводом на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и третьим в текущем месяце. SpaceX уже запустила почти 3,8 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Около 3,5 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.