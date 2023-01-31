Почему аккумулятор быстро разряжается

Устройства с аккумуляторной батареей быстрее разряжаюся в том числе из-за производственного дефекта при сборке гаджетов. Об этом заявили ученые из канадского Галифакса, сообщает Day.Az со ссылкой на канадский телеканал CBC.

По словам доцента университета Далхаузи Майкла Метцгера, проблема кроется в использовании крошечных фрагментов пластиковой ленты при креплении компонентов аккумулятора.

Впервые о проблеме стало известно по итогам химических анализов. В электролите нашли примеси диметилтерефталата (ДМТ), из-за которого и происходила самопроизвольная разрядка аккумуляторов.

Ученые определили, что почти микроскопические кусочки пластика, а именно полиэтилентерефталата, проникали в электролит и вызывали химические реакции, приводившие к постепенной самостоятельной разрядке батареи.

Материал используется очень многими производителями аккумуляторов. В связи с этим ученые предложили заменить его полипропиленом, который более устойчив к химическому воздействию.