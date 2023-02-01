Популярная мобильная игра прекратит свое существование

Компания Electronic Arts объявила о закрытии серверов популярной игры Apex Legends Mobile, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Несмотря на популярность шутера и его признание "Игрой года" в App Store и Google Play, EA намерена отключить сервера мобильной Apex Legend спустя год с ее релиза - 1 мая. С 31 января также была убрана возможность совершать внутриигровые покупки. Компенсаций за уже совершенные покупки не будет.

Apex Legends Mobile вышла в мае 2022 года для Android и iOS. Причиной закрытия шутера стало низкое качество последних обновлений.

Вместе с тем EA также отменила разработку Battlefield Mobile и расформировала ответственную за игру студию Industrial Toys. Мобильная версия популярного шутера все еще находилась на стадии тестирования, так и не успев выйти.