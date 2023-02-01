Устаревший iPhone стал самым популярным смартфоном на вторичном рынке

По итогам 2022 года восстановленный iPhone 7 стал самым популярным смартфоном на вторичном рынке. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.Ru, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, iPhone 7, который был представлен еще в 2016 году, смог стать популярным благодаря самой низкой цене среди всех гаджетов Apple на вторичном рынке. За ним следуют бюджетные Samsung Galaxy А10 и Redmi 9A.

Четвертое и пятое места также разделили смартфоны Apple - iPhone 8 и iPhone XR соответственно.

Отмечается, что во втором и третьем квартале 2022 года россияне в основном покупали iPhone, однако в конце года стали чаще обращать внимание на Android-смартфоны. В "Мегафоне" считают, что снижение интереса к гаджетам Apple связано с перен