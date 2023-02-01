5G от самой скоростной сети Азербайджана!

Компания Bakcell запустила технологию 5G. В настоящее время, сеть 5G, работающая в тестовом режиме, доступна сразу в нескольких районах Баку - на площади Фонтанов, в саду имени Хагани (Молоканский сад) и в торговом центре "Dəniz Mall".

Технологию 5G, от самой скоростной мобильной сети Азербайджана, могут протестировать владельцы таких смартфонов как Huawei, Xiaomi, OnePlus, Poco и Vivo.

Bakcell также предлагает 5 ГБ бесплатного трафика в подарок своим абонентам, использующим технологию 5G. Владельцам вышеупомянутых мобильных устройств нужно набрать на своем смартфоне код *501*1#, находясь в зонах, охватываемых сетью 5G. Если устройство абонента поддерживает технологию 5G, на баланс мобильного номера будет загружено 5 ГБ бесплатного 5G-трафика. Этот трафик можно использовать в зонах тестирования 5G, в течение 1 часа.

Более подробную информацию можно получить на странице 5g.bakcell.com

Bakcell является первым мобильным оператором в Азербайджане, запустившим технологии eSIM и VoLTE. Сеть Bakcell признана Ookla® "Самой скоростной мобильной сетью Азербайджана".