В Sims 5 появится поддержка мультиплеерного режима

В следующей части The Sims появится поддержка мультиплеерного режима. Об этом сообщает The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе трансляции Behind the Sims геймдиректор Грант Родик заявил, что в The Sims Project Rene (кодовое название Sims 5) будет как привычный одиночный режим, так и мультиплеерный. При этом, как обещал Родик, игра не превратится в MMO. Ожидается, что игроки, находясь в одной сессии, смогут строить дома, редактировать участки и управлять своими семьями.

Помимо этого, разработчики продемонстрировали мультиплатформенные возможности игры, которая разрабатывается как для мобильных устройств, так и для ПК. Графически игра на смартфоне и компьютере будет отличаться, однако в обоих версиях будет идентичный набор функций. Вероятно, это будет работать таким же образом, как в Genshin Impact.