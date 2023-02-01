В США испытали новый БПЛА, запущенный с борта другого беспилотника

Американская компания General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) впервые испытала новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ALE Eaglet, запущенный с борта другого беспилотника. Об этом компания сообщает в своем пресс-релизе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Испытания прошли в конце 2022 года в штате Юта. Носителем для Eaglet выступил беспилотник MQ-1C Grey Eagle.

"Eaglet задуман как недорогая малоуязвимая система, которую можно запускать с самолета, вертолета или наземного транспортного средства", - сказал президент компании Дэвид Александер.

Дальность полета нового аппарата, как заверяют производители, составляет "тысячи километров".