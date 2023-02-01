Консоли Xbox подорожают вслед за PlayStation

Microsoft анонсировала удорожание консолей Xbox - вслед за Sony PlayStation.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание VGC.

В заявлении корпорации говорится, что руководители фирмы приняли "трудное решение". "Мы регулярно оцениваем влияние местных цен, чтобы поддерживать разумную согласованность между регионами", - отметили в Microsoft. Цены на приставки будут изменены с 17 февраля.

Цена флагманской Xbox Series X в Японии поднимется с 54 978 до 59 978 иен - примерно с 30 тысяч до 32 тысяч рублей. Модель Series S подорожает с 32 278 до 37 978 иен - примерно с 17 тысяч до 21 тысячи рублей.

По мнению журналистов издания, в ближайшее время американская корпорация может скорректировать цены на приставки и в других регионах. Так, в октябре об этом говорил глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер. "Я думаю, что в какой-то момент нам придется поднять цены на некоторую продукцию", - отмечал Спенсер, уточняя, что компания не может держать цены низкими вечно.

Авторы VGC напомнили, что в августе рекомендованную розничную цену на консоль PS5 подняла Sony. Приставка подорожала во всем мире, кроме США. Так, в Европе дисковая и цифровая версии приставки подорожали на 50 евро - до 550 и 450 евро соответственно.