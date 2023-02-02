SpaceX выведет на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 в четверг стартует на орбиту с очередной партией из 53 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Запуск планируется осуществить со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в 02:43 по времени Восточного побережья США.

Через 1 час 9 минут после старта ракеты спутники Starlink должны отделиться от ее второй ступени и выйти на штатную орбиту.

Это будет уже 72-й по счету вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и четвертый в текущем году. SpaceX запустила уже свыше 3,8 тыс. спутников Starlink. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 3,5 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.