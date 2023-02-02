Sony Group назначит главного финансового директора новым президентом компании

Корпорация Sony Group с 1 апреля назначит главного финансового директора Хироки Тотоки новым президентом и главным операционным директором компании. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На этом посту он заменит Кэнитиро Ёсиду, который стал президентом в 2018 году. При этом Ёсида сохранит за собой должность генерального директора корпорации. "Я благодарен господину Ёсиде и совету директоров за оказанное мне доверие при новом назначении на должности президента и главного операционного директора и в то же время чувствую на себе большое чувство ответственности. Вместе с господином Ёсидой, руководством Sony Group и нашими сотрудниками по всему миру я хотел бы создать положительную спираль, которая начинается с того, что Sony выбирают клиенты, что затем зарядит энергией наших сотрудников, позволит нам привлечь больше новых талантов, увеличит нашу корпоративную стоимость", - отметил Тотоки.

Он присоединился к Sony в 1987 году. Тотоки работал в основном в сфере финансов, возглавив создание Sony Bank в 2001 году. Он также разработал среднесрочный бизнес-план корпорации и руководил бизнесом по производству и продаже смартфонов.

В последние годы Sony Group занимается развитием бизнеса в новых для себя сферах, включая электромобили. Помимо этого, корпорация инвестировала в создание новой компании Rapidus, которая будет заниматься производством высокотехнологичных полупроводников.