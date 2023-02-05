Майнеры стали красить видеокарты перед продажей, чтобы выдавать их за новые

Техноблогер Искандер Соуза и компьютерный специалист Пауло Гомеш в ходе собственного расследования установили, что некоторые китайские криптомайнеры стали красить свои видеокарты перед их продажей. Об этом сообщает портал Videocardz, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Соуза и Гомеш изучили несколько видеокарт, которые продавцы на китайских интернет-площадках выдавали за новые. Специалисты установили, что у исследуемых видеокарт оказались покрашены чипы с целью скрыть желтый оттенок, который образуется на подержанных устройствах.

Отмечается, что желтый оттенок на чипе мог быть результатом того, что майнеры перепаивали компоненты на более новые платы, или избыточного нагрева при длительном использовании. Причем некоторые майнеры также наносят маркировку, чтобы чипы выглядели как оригинальные.

Специалисты рекомендуют избегать покупки видеокарт в случае обнаружения на них желтых оттенков, так как при их использовании могут возникнуть разного рода проблемы, а память в таких ускорителях быстро деградирует.