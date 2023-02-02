Дизайн смартфона Coca-Cola раскрыт за неделю до анонса - ФОТО
Компания Realme запустила промокампанию совместного смартфона с Coca-Cola, показав дизайн устройства. Об этом сообщает портал Mobiltelefon, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Так, бренд подтвердил, что смартфон будет построен на базе существующего Realme 10 Pro 5G. Вместе с тем были опубликованы снимки, подтверждающие дизайн устройства.
Судя по фото, задняя панель Realme 10 Pro будет покрашена в красно-черный цвет и получит нанесенную на всю крышку надпись "Coca-Cola".
Вероятнее всего, характеристики гаджета останутся неизменны - смартфон получит чип Snapdragon 695, IPS-экран с частотой 120 Гц и основную камеру с разрешением 108 Мп.
Презентация новинки пройдет 10 февраля.
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