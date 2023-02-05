Появились первые подробности о Samsung Galaxy S25

Отказ компании Samsung от использования фирменных процессоров Exynos во флагманских смартфонах является временным - в 2025 году с выходом линейки Galaxy S25 южнокорейский IT-гигант вернется к собственным компонентам. Об этом сообщает издание The JoongAng, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее появилась информация о том, что Samsung отказалась от Exynos на неопределенный срок. По данным же The JoongAng, перерыв займет всего два года.

Обозначенный период компания потратит на оптимизацию работы новой платформы при высоких нагрузках. Одной из причин, по которой Samsung отказалась от Exynos в Galaxy S23 и S24, стала провальная реализация режима Game Optimization Service (GOS), призванного повысить мощность процессора в требовательных играх, но при этом сохранить баланс между нагревом и энергоэффективностью, в Galaxy S22 на базе Exynos 2200.

В 2025 году Samsung намерена вернуться на рынок флагманских SoC и не просто бросить вызов главному конкуренту Qualcomm, а превзойти его. Утверждается, что новый процессор будет выполнен по 3-нм техпроцессу, который Samsung намерена освоить только в 2024 году.

Знакомый с делами в Samsung источник The JoongAng сообщил, что компания возлагает большие надежды на Galaxy S25 и процессор, который будет использоваться в нем. Ради этого Samsung приступит к разработке Galaxy S25 даже раньше, чем к разработке Galaxy S24, который, как и Galaxy S23, будет работать на процессоре Qualcomm.