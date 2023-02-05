Названы самые ненадежные жесткие диски
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Компания Backblaze, специализирующаяся на облачных хранилищах, выяснила, что некоторые модели жестких дисков от Seagate ломаются чаще остальных HDD от других производителей. Об этом говорится в докладе компании по итогам 2022 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Самыми ненадежными оказались Seagate Exos X14 на 14 ТБ и HGST Ultrastar He8 на 8 ТБ. Показателем для определения поломок была выбрана среднегодовая частота отказов (AFR). У этих моделей она составила 5,70% и 5,27% соответственно.

Также на основе анализа всех моделей всех производителей наибольшее число отказов показали HDD от Seagate, а наименьшее - от Western Digital.

По состоянию на декабрь 2022 года, самой надежной была признана тоже модель от Seagate - Exos на 8 ТБ, которая за год не показала ни единого сбоя. Однако в компании пояснили, что по количеству этих HDD в десятки раз меньше других, что могло повлиять на итоговую статистику.

Специалисты объяснили, что причина кроется в бюджетной стоимости жестких дисков от Seagate - это чаще всего более старые HDD. В Backblaze заключили, что доступность цен позволяет легче заменять накопители.