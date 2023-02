Sony показала первые кадры из игры Uncharted 5

Компания Sony опубликовала на YouTube-канале PlayStation новый видеоролик, в котором показаны кадры, относящиеся к неанонсированной части серии приключенческих игр Uncharted. Об этом сообщает польское подразделение издания Eurogamer, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новый рекламный клип Live from PS5 представляет собой пародию на новостные телесюжеты, в которых местами событий выступают локации из новых игр Sony. Например, в видео можно найти отсылки к недавно анонсированной Marvel's Spider-Man 2, а также к уже вышедшим хитам God of War: Ragnarok и Horizon Forbidden.

Помимо уже известных игр, на протяжении всего минутного видео несколько раз на мгновение появляются кадры с девушкой, которая передвигается по пещере. С факелом в руках искательница приключений приближается к неизвестному артефакту. В Eurogamer считают, что эти кадры относятся к новой части приключенческих игр Uncharted от Naughty Dog.

В русскоязычном геймерском комьюнити также считают, что в новом видео Sony показала тизер Uncharted 5.

"Да, судя по всему, сегодня нам показали тизер новой Uncharted. И все мы догадывались еще с 2016 года, что история Нейта подошла к концу, а его дело продолжит дочь - Кэсси Дрейк. В этом посте портрет Кэсси из Uncharted 4: A Thief's End и несколько кадров из новой рекламы PlayStation", - написал автор Telegram-канала "Ну не ной!".

Uncharted - это серия игр про искателя сокровищ Нейтана Дрейка в духе фильмов про Индиана Джонса. Разработкой Uncharted занимается студия Naughty Dog, которая больше всего известна по дилогии The Last of Us. Серия Uncharted выходит с 2007 года и на сегодня насчитывает четыре номерные части.