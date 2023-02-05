Названо количество гаджетов Apple

Количество активных девайсов Apple достигло отметки в два миллиарда. Об этом сообщает издание 9to5mac, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе квартального отчета в компании назвали количество активных гаджетов бренда - устройств, подключенных к сети и используемых потребителями. По словам представителей компании, число таких девайсов достигло отметки в два миллиарда штук.

Руководитель Apple Тим Кук и финансовый директор Лука Маэстри заявили, что рост базы активной техники связан с высокой лояльностью клиентов. Также в корпорации рассказали, что в прошлом квартале экосистема пополнилась новыми девайсами, на которые перешли пользователи конкурентных устройств.