Власти Японии направили $2,7 млрд на поддержку производства полупроводников

Правительство Японии решило выделить 368,6 млрд иен (около $2,7 млрд), которые будут направлены предприятиям по производству полупроводников в виде субсидий. Об этом сообщает газета Nikkei, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отметили, что субсидии могут покрыть около трети вложений компаний. При этом предприятие может получить средства, если оно будет гарантированно работать следующие 10 лет. Кроме того, в случае необходимости, компании должны снабжать рынок Японии полупроводниками, если возникнет их дефицит.

В конце октября премьер-министр Японии Фумио Кисида представил новую программу поддержки экономики на $266 млрд. Сумма в размере 39 трлн иен будет предоставлена из государственного бюджета - а целиком сумма, за счет частного сектора, составит 71 трлн иен.

До этого минфин Японии заявил, что по итогам первого полугодия 2022 финансового года, который начался 1 апреля, торговый дефицит в Японии стал рекордным и достиг отметки 11 трлн иен, или около $73,37 млрд.