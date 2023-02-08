Microsoft представила версию поисковика на основе искусственного интеллекта
Компания Microsoft представила новые версии поисковика Bing и браузера Edge, созданных на основе искусственного интеллекта, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.
Отмечается, что поисковая система сможет принимать запросы до 1000 символов, а также составлять текстовые ответы на запросы пользователей.
Помимо этого, Bing дополнили ботом Prometheus - он сможет принимать запросы на 100 языках. Разработчики Microsoft заявили, что возможности поисковика превосходят возможности чат-бота ChatGPT.
В компании уточнили, что Bing будет встроен в новые версии браузера Edge. Кроме того, Microsoft собирается встроить поисковик в качестве помощника в операционную систему Windows.
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