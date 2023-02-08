В WhatsApp появилась новая функция

Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая предоставит пользователям возможность планировать звонки в групповых чатах. Об этом сообщает портал WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что благодаря нововведению пользователи смогут заранее назначить время группового созвона, что будет особенно полезно для проведения запланированных онлайн-встреч.

При создании отложенного звонка пользователи смогут указать название, дату и время встречи. Участники чата получат уведомление при создании отложенного созвона, а также, когда он начнется.

Функция все еще находится в разработке, однако уже доступна для пользователей бета-версии WhatsApp под номером 2.23.4.4 на Android. Сроки релиза отложенных звонков на стабильных версиях мессенджера на Android, iOS и ПК не сообщаются.