Hogwarts Legacy побила рекорд по количеству просмотров на Twitch

Вышедшая 7 февраля игра Hogwarts Legacy побила рекорд по количеству просматривающих стримы пользователей на площадке Twitch. Об этом сообщает портал DTF, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Максимальное количество одновременных зрителей Hogwarts Legacy составило более 1,143 млн. Ранее рекорд по максимальному количеству зрителей среди одиночных игр удерживал Cyberpunk 2077 с максимальным количеством одновременных пользователей в 1,140 млн. Среди самых просматриваемых игр также значатся Elden Ring, Resident Evil Village и Dying Light 2.

Отмечается, что рекорд был достигнут не только популярностью новой игры, но и акцией Twitch Drops, позволяющей зрителям получить внутриигровые подарки за просмотр стримов. Чтобы заработать награды, зрители должны были связать свои аккаунты Twitch и WB Games, после чего посмотреть одну из партнерских трансляций в течение 30 минут.

Среди самых просматриваемых категорий стримов на Twitch остаются Special Events с рекордом в 3,33 млн, многопользовательская игра League of Legends с 3,11 млн зрителей и раздел Just Chatting, который одновременно смотрели 2,87 млн пользователей.