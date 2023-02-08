Компьютеры Apple с фирменными чипами могут стать игровыми

Вице-президент Apple по архитектуре платформ Тим Миллет дал интервью порталу TechCrunch, в котором рассказал о будущем компании и ее видении фирменных чипов в качестве игровых решений, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Миллет признался, что Apple рассматривает компьютеры Mac в качестве игровой платформы в будущем. При этом работа над игровой производительностью компьютеров компании велась с первых дней перехода Apple на собственные чипы.

Он также рассказал, что сейчас Apple работает над увеличением производительности графических процессоров. Apple хочет, чтобы вся линейка Mac имела мощные графические чипы - от бюджетного MacBook Air до Mac Studio.

Миллет считает, что разработчики видеоигр еще просто не успели адаптироваться к чипам компании, так как они "никогда не видели 96 ГБ видеопамяти", что есть в чипе M2 Max.