Xiaomi готовится представить новый «турбо-смартфон»

В базе данных IMEI был обнаружен неизвестный смартфон Xiaomi, который, по слухам, будет называться Redmi Note 12 Turbo. Об этом сообщает портал Xiaomiui, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, смартфон будет представлен на китайском и глобальном ранках под названиями Redmi Note 12 Turbo и Poco X5 GT соответственно.

Согласно предыдущим утечкам, новинка будет оснащена не самым распространенным на рынке чипсетом Snapdragon 7 Gen 2, до 12 ГБ оперативной памяти и хранилища объемом 512 ГБ. Он также получит 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 120 Гц.

Redmi Note 12 Turbo приписывают систему из трех камер: основной датчик с разрешением 50 Мп, ультраширокоугольный сенсор на 8 Мп и неизвестный модуль на 2 Мп. За автономность в новинке будет отвечать аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 67 Вт.

Известно, что смартфон будет работать под управлением Android 13 и фирменной прошивки MIUI 14. О дате выхода Redmi и Poco пока неизвестно.