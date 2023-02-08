Meta поставила перед выбором менеджеров

Корпорация Meta попросила менеджеров и руководителей вносить больший вклад в деятельность компании или покинуть ее. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, Meta таким образом пытается увеличить свою эффективность и сократить расходы на фоне кризиса в отрасли.

Как отмечает агентство, ранее компания уволила 13% своих сотрудников, однако глава компании Марк Цукерберг все еще считает, что Meta "слишком медлительна и раздута". Он назвал 2023 год "годом эффективности" и обещал сократить менеджеров среднего звена и отказаться от неэффективных проектов.

Ранее журнал Forbes информировал, что состояние Цукерберга уменьшилось на $11 млрд после значительного обвала акций Meta. По оценке журнала, 2022 год "был не самым лучшим" для Цукерберга. Дело в том, что во время пандемии акции Meta резко выросли и достигли пика в сентябре 2021 года. С тех пор акции упали в цене на 74%, а основатель Facebook потерял около $100 млрд.