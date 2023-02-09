Созданы крошечные роботы для опыления

Финские ученые разработали робота-одуванчика, который может пригодиться для опыления растений. Исследование было опубликовано в журнале Advanced Science, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалистов Университета Тампере (Финляндия), порядка 4,7 процента фруктов и 3,2 процента овощей в мире погибают из-за недостаточного опыления. В рамках решения проблемы специалисты создали крошечного робота, который способен автономно находиться в воздухе и опылять растения.

Инженеры вдохновлялись семенами одуванчика. Им удалось собрать робота, который может собирать материал для опыления и переносить его на большие расстояния. Благодаря небольшому весу - около 1,2 миллиграмма - устройство может подниматься в воздух. Робот принимает команды по беспроводной связи и получает энергию с помощью солнечной батареи. "Одуванчик" имеет пористую структуру и может адаптироваться к силе ветра, меняя свою форму.

По словам инженеров, робота уже можно применять для опыления определенных культур. В будущем специалисты намерены оснастить устройство GPS-датчиком, чтобы более точно координировать робота в полете.