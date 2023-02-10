Почти миллиард человек по всему миру регулярно платят Apple

В рамках финансового отчета за четвертый квартал 2022 года компания Apple заявила, что аудитория ее платных сервисов достигла отметки 935 млн человек. Об этом сообщает издание TechCrunch, ссылаясь на документ IT-гиганта, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Обозначенная выше цифра охватывает подписчиков таких сервисов, как iCloud, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+, Apple One и Apple Pay. Только за счет их пользователей за один квартал компания заработала $20,8, что на 6% больше результата аналогичного периода в 2021 году.

В Apple также отметили, что рост подписчиков App Store за год составил десятки процентов. Главными источниками доходов среди подписок стали облачные и платежные сервисы. Компания не стала раскрывать точные доходы от каждого вида услуг.

В TechCrunch отметили, что, несмотря на в целом не самый удачный квартал с точки зрения финансов, подписочные сервисы стали "ярким пятном" в отчете Apple.