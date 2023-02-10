Греция закупит израильские ракеты большой дальности Spike NLOS

Греция планирует закупить многоцелевые ракетные комплексы большой дальности Spike NLOS производства израильской компании Rafael Advanced Defense Systems. Об этом сообщает газета Kathimerini, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, правительственный совет по иностранным делам и обороне (KYSEA) принял решение разблокировать процедуру закупки Spike NLOS израильского производства, которые предназначены для использования сухопутной армией и флотом.

Отмечается, что обсуждение закупок было заморожено из-за разногласий по поводу локализации производства комплексов в Греции. Однако в заявлении KYSEA указано, что программа Spike NLOS будет реализована с "расширенным участием" греческого оборонного комплекса.

Детали участия греческих компаний в производстве израильских ракет не уточняются.

Комплекс Spike NLOS создан на базе самонаводящихся противотанковых ракет, которые, в свою очередь, разрабатывались в качестве конкурента американских ПТРК Javelin.

Spike NLOS предназначен для поражения бронетехники, надводных и наземных объектов, а также живой силы противника в радиусе 25 км за пределами прямой видимости. Пусковые установки для ракет могут устанавливаться как на автомобильных платформах, так и на борту кораблей.