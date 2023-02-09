Google показала Android 14

Google показала первую предварительную версию Android 14. Об этом сообщается в блоге разработчиков Android, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

ОС нового поколения получит редизайн, также операционная система будет адаптирована под складные смартфоны и устройства с большим экраном. Пользователи получат возможность масштабировать интерфейс приложений и увеличивать размер шрифта.

Разработчики также заявили, что в Android 14 будет добавлена функция клонирования приложений. Так, с ее помощью можно будет создать дубликат мессенджера и использовать в каждой версии программы отдельный аккаунт. Кроме того, в ОС появится новый режим энергосбережения Adaptive Battery.

В будущей операционной системе разделы "Безопасность" и "Конфиденциальность" будут объединены в один. Также Android 14 будет блокировать инсталляцию старых приложений без установленных патчей безопасности.

В настоящий момент раннюю версию Android 14 можно установить на смартфоны Google Pixel. К марту 2023 года корпорация запланировала выпуск нескольких бета-версий ОС, к июню - выход стабильной версии. Полноценный релиз операционной системы состоится в августе-сентябре.