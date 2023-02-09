Apple изменила сайт после землетрясений в Турции

Американская компания Apple изменила главную страницу своего сайта в Турции после недавних землетрясений в стране, в результате которых погибли более 16 тыс. человек, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При открытии главной страницы турецкой версии сайта Apple показывается ленточка темного цвета в память о погибших и пострадавших. В компании также изменили фон страницы на темный и убрали упоминания всех гаджетов компании.

Выбрать другие разделы для покупки и изучения устройств возможно только в самом низу главной страницы сайта.