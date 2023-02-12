Google осталась без главного специалиста по VR

Вице-президент Google и глава VR-подразделения Labs Клэй Бавор заявил, что уволился из американской корпорации ради создания собственного стартапа для создания технологий на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что Бавор был главным сотрудником, отвечающим за развитие проектов Google в сфере дополненной и виртуальной реальности. По данным источника, в 2022 году Бавор курировал подразделение по разработке AR-гарнитуры Google.

"Я покину Google в марте, а до тех пор сосредоточусь на переводе своих команд и проектов, а также на правильном завершении работы в Google", - отметил топ-менеджер в своей публикации в LinkedIn.

Бавор занимался в том числе развитием платформы дополненной реальности ARCore. Google Labs он возглавил в 2021 году. По данным The Verge, Google не будет искать замену Бавору.

По информации издания, команда Labs будет переведена в подразделение Tech&Society, которое возглавляет старший вице-президент по технологиям и общественным вопросам Джеймс Маньике.

Бавор пояснил, что займется стартапом вместе с бывшим топ-менеджером IT-компании Salesforce Бретом Тейлором. Специалист пояснил, что знаком с Тейлором еще с первых лет работы в Google.