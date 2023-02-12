Назван простой способ улучшить зарядку AirPods

Пользователям беспроводных наушников AirPods необходимо отключить функцию оптимизированной зарядки в настройках смартфона, чтобы улучшить зарядку этого аксессуара от Apple. Об этом рассказали техноблогеры с iPhones.ru, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Эта функция ограничивает темпы зарядки наушников ради продления времени службы встроенного в них аккумулятора. Однако у многих пользователей фича работает откровенно плохо", - отметил автор.

По его словам, в итоге у большинства пользователей включенная функция приводит к тому, что наушники не заряжаются полностью. Блогер пояснил, что сталкивался с тем, что после ночи зарядки оставался разряженным один из наушников или чехол, в котором они хранятся.

"Наконец-то отключил эту функцию несколько дней назад и пока все наконец-то в полном порядке", - заверил автор.

Для отключения функции необходимо подключить наушники к iPhone, зайти в настройки и выбрать раздел Bluetooth. Далее нужно выбрать аксессуар и внутри отключить тумблер "Оптимизированная зарядка".