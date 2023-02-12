Google лишилась $100 млрд

Из-за ошибки чат-бота Bard с элементами искусственного интеллекта стоимость акций Alphabet, материнской компании Google, упала почти на 8% и привела к сокращению капитализации почти на $100 млрд. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что стоимость акций упала до $99,37 на дневных торгах на Нью-Йоркской фондовой бирже 8 февраля. Bard приписал телескопу "Джеймс Уэбб" ложное открытие.

Во время демонстрации нового чат-бота с ИИ в прямом эфире спросили: "О каких новых открытиях "Джеймса Уэбба" я могу рассказать своему ребенку, которому исполнилось девять лет?".

Бот дал два верных ответа, а с третьим ошибся, заявив, что этот телескоп сделал самые первые снимки экзопланет или планет за пределами Солнечной системы.

По данным NASA, настоящее первое изображение экзопланеты появилось гораздо раньше, в 2004 году. И автором снимка выступил Очень большой телескоп (Very Large Telescope, или VLT) Европейской южной обсерватории.

Ошибку бота в агентстве списали на то, что корпорация Google очень торопилась с презентацией проекта на фоне конкуренции с другими игроками на рынке, такими как компанияOpenAI и ее ChatGPT.