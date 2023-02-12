Телескоп Hubble прислал фотографию яркого звездного скопления NGC 376
Астрономы сфотографировали звездное скопление NGC 376. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Это скопление (или кластер) расположено за пределами Млечного пути в Малом Магеллановом Облаке - карликовой галактике. Оно удалено от нашей галактики на 200 тыс. световых лет, что сравнительно близко по галактическим меркам.
Несмотря на то, что галактика относится к карликовому типу, она содержит сотни миллионов звезд, а особенности наблюдения за ней превращают ее в сокровищницу для астрономов. "Поскольку Малое Магелланово Облако находится так близко и светится так ярко, оно дает возможность изучать явления, которые трудно исследовать в более далеких галактиках", - поясняют специалисты NASA. Это касается и NGC 376, благодаря которому ученые могут со стороны пронаблюдать звездные скопления такого типа. Несмотря на расстояние, телескоп позволяет различить почти каждое отдельное светило, поскольку NGC 376 относится к рассеянным скоплениям, в которых звезды не так тесно связаны, как в шаровых. Общая масса скопления в 3400 раз превышает массу Солнца.
Анализ строения этого скопления поможет астрономам ответить на фундаментальные вопросы об образовании звезд.
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