Yahoo сократит более 20% сотрудников

Американская компания Yahoo планирует сократить более 20% работников в рамках реорганизации своего рекламного подразделения.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на представителей компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В самом рекламном подразделении сокращения составят более 50%. Компания объясняет такое решение не финансовыми проблемами, а стратегическим решением о реорганизации, поскольку рекламное подразделение в последнее время оказалось неприбыльным.

Более 1 тыс. рабочих мест будет сокращено в четверг, это составит 12% от числа сотрудников. Оставшиеся 8% или немногим более будут сокращены во второй половине года, отмечает портал.