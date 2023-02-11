В Техасе началась сборка тысячного истребителя F-35 Lightning II

В США на заводе компании Lockheed Martin в штате Техас началась сборка тысячного экземпляра истребителя пятого поколения F-35 Lightning II. Об этом сообщает Aerotime Hub со ссылкой на заявление компании - производителя хвостовых секций фюзеляжа этого самолета в Великобритании BAE Systems, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это знаменательный момент для всех, кто участвует в программе, и свидетельство того, что у нас есть высококвалифицированная рабочая сила на северо-западе Англии", - приводит издание слова управляющего директора группы BAE Systems Air Клиффа Робсона.

Отмечается, что F-35 стал самым массовым истребителем пятого поколения в мире. По данным Aerotime Hub, всего построено менее 200 американских истребителей этого класса F-22, около 200 китайских J-20 и около 10 российских Су-57.