Создан аккумулятор с рекордной плотностью

Инженеры Иллинойского технологического института (США) спроектировали новую литий-воздушную батарею с рекордным ресурсом. Исследование было опубликовано в журнале Science, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты рассказали о создании аккумулятора, который может обеспечить гораздо большую плотность энергии, чем традиционная литий-ионная батарея. Авторы исследования отметили, что их можно будет применять в транспортных средствах с высокой грузоподъемностью - поездах, самолетах и водном транспорте.

В основе литий-воздушной батареи нового поколения лежит твердый электролит на основе композита из керамики и полиэтиленоксида. В сочетании они могут обеспечить высокую ионную проводимость и стабильность. По оценке ученых, аккумулятор может проработать с более чем 1000 циклов перезарядки с небольшим снижением энергоэффективности - около пяти процентов.

В материале говорится, что литий-воздушная батарея потенциально может хранить один киловатт-час на килограмм или больше. Это в четыре раза больше показателей современных литий-ионных аккумуляторов.