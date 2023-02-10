https://news.day.az/hitech/1536806.html В международном конгрессе астронавтики в Баку ожидается участие 6000 человек
В международном конгрессе астронавтики в Баку ожидается участие 6000 человек
В международном конгрессе астронавтики, который пройдет в Баку 2-6 октября 2023 года, ожидается участие 6000 человек.
Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель председателя ОАО "Азеркосмос" Дунай Бадирханов в ходе медиа-тура по случаю 10-летия запуска спутника AzerSpace-1.
По его словам, в работе конгресса примут участие 2500 молодых специалистов.
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