В международном конгрессе астронавтики в Баку ожидается участие 6000 человек

В международном конгрессе астронавтики, который пройдет в Баку 2-6 октября 2023 года, ожидается участие 6000 человек.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель председателя ОАО "Азеркосмос" Дунай Бадирханов в ходе медиа-тура по случаю 10-летия запуска спутника AzerSpace-1.

По его словам, в работе конгресса примут участие 2500 молодых специалистов.

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