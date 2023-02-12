Yahoo уволит более 1600 сотрудников
Американская компания Yahoo уволит более 1600 сотрудников, или 20 процентов от всего штата. Процедура затронет 50 процентов сотрудников рекламного подразделения. Об этом сообщает Axios, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
О реструктуризации бизнеса Yahoo также пишет Bloomberg. По его данным, в рамках первой волны сокращений на этой неделе будет уволено 1000 сотрудников, или 12 процентов штата.
Генеральный директор компании Джим Ланзон объяснил, что сокращения связаны не с финансовыми проблемами, а со стратегическими изменениями в подразделении. По его словам, мера положительно повлияет на финансовые показатели Yahoo и компания сможет инвестировать вырученные средства в более выгодные проекты бизнеса.
Также компания приняла решение закрыть две свои платформы, предназначенные для рекламы, SSP и Gemini. Компания перейдет на платформу Taboola, с которой заключила партнерское соглашение.
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