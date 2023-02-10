Базовый iPhone 14 оказался мощнее iPhone 13 Pro

Базовая модель iPhone 14 оказалась мощнее, чем прошлогодний флагман iPhone 13 Pro, несмотря на то, что в смартфонах установлен один и тот же чип A15 Bionic. Об этом сообщает портал 9to5Mac со ссылкой на слова старшего директора по разработке iPhone Ричарда Дина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, это стало возможным благодаря улучшенной конструкции iPhone 14, из-за чего смартфон менее подвержен троттлингу.

"В iPhone 14 был изменен дизайн - он включает в себя новую алюминиевую плату... Эта конструкция помогает более равномерно рассеивать тепло", - пояснил Дин. В результате устройство меньше перегревается и дольше работает на высокой частоте процессора.

Топ-менеджер Apple добавил, что хотя внешне iPhone 14 почти не отличается от iPhone 13, он претерпел значительные изменения по сравнению с прошлогодней моделью, среди которых более легкий вес, повышенная ремонтопригодность, а также увеличенный срок службы батареи. Все эти факторы, по мнению Дина, должны замотивировать покупателя отдать предпочтение актуальной модели iPhone.