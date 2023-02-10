В «Роскосмосе» сообщили о планах производить по 250 спутников ежегодно
Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что к 2025 году корпорация должна производить около 250 спутников в год, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Чтобы вытянуть такие темпы запусков, надо сегодня кратно наращивать производство. Где-то на рубеже 2025 года выйти на 250 спутников в год, а к 2030-му - на спутник в день", - рассказал Борисов.
Глава "Роскосмоса" пояснил, что для перехода на серийное производство холдингу "Российские космические системы" (РКС) необходимо создать канонический ряд унифицированной аппаратуры для спутников.
Кроме того, Борисов сообщил о планах построить два центра серийного производства спутников в России. Один из них, как ожидается, создадут на базе красноярского ИСС Решетнева (телекоммуникационное направление), второй - в подмосковном НПО Лавочкина (направление дистанционного зондирования Земли и научный космос).
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