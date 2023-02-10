Представлен смартфон с рекордно быстрой зарядкой

Китайская компания Realme представила телефон с поддержкой зарядки мощностью 240 ватт. Об этом сообщает издание PhoneArena, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Анонсированный Realme GT Neo 5 отличается от других телефонов функцией быстрой зарядки мощностью до 240 ватт. По словам производителя, это первый подобный смартфон на рынке. Отмечается, что за 80 секунд аппарат может зарядиться на 20 процентов, а за 4 минуты - на 50 процентов. Полная зарядка занимает около 10 минут.

Смартфон-рекордсмен также получил флагманский процессор Snapdragon 8+ Gen 1, 16 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти. Устройство имеет 6,74-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2772х1240 пикселей и частотой 144 герц. GT Neo 5 вышел с основной камерой с объективами разрешением 50, 8 и 2 мегапикселей. На задней панели флагмана расположен LED-индикатор для уведомлений.

Аппарат имеет батарею емкостью 4500 миллиампер-часов. Также компания представила упрощенную версию смартфона, которая получила аккумулятор на 5000 миллиампер-часов - в этом случае мощность быстрой зарядки ограничена 150 ваттами.

Стоимость базовой версии Realme GT Neo 5 с поддержкой зарядки 240 ватт составила 3199 юаней или около 35 тысяч рублей. Девайс появится в продаже только в Китае.