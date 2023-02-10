В США сообщили об испытании ракеты MINUTEMAN III

На базе Вандерберг ВВС США в штате Калифорния был произведен учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщили американские военные в сети Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Командование глобального удара ВВС США провело испытание МБР Minuteman III, не оснащенной боезарядом", - сообщили общественности.

По данным военных, испытание состоялось 9 февраля в 23:01 по времени Тихоокеанского побережья США.