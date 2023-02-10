https://news.day.az/hitech/1536892.html В США сообщили об испытании ракеты MINUTEMAN III
В США сообщили об испытании ракеты MINUTEMAN III
На базе Вандерберг ВВС США в штате Калифорния был произведен учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщили американские военные в сети Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Командование глобального удара ВВС США провело испытание МБР Minuteman III, не оснащенной боезарядом", - сообщили общественности.
По данным военных, испытание состоялось 9 февраля в 23:01 по времени Тихоокеанского побережья США.
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