Джорджио Армани разработал дизайн 71-метровой яхты

Дизайнер Джорджио Армани и компания The Italian Sea Group представили 71-метровую моторную яхту Admiral, которая будет достроена в Италии в 2024 году и уже имеет покупателя. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Проект стартовал в 2020 году, и к настоящему моменту завершено строительство корпуса яхты.

"Море и дизайн - две мои самые большие страсти. Этим новым сотрудничеством я расширил свое представление о мебели и декоре до морского мира, в котором, как и в моде, эстетика и функциональность объединяются в естественном и элегантном стиле", - заявил Армани.

Это первый раз, когда дизайнер участвует в подобном проекте, хотя он занимался отделкой и дизайном двух своих личных яхт.

Армани описал новую яхту как "очень стимулирующий проект", который позволил ему создавать уникальные пространства с подразделением Armani/Casa. Интерьер яхты будет отличаться различными геометрическими формами в сдержанной, но изысканной цветовой гамме.

Джованни Костантино, основатель и главный исполнительный директор The Italian Sea Group, сказал, что Армани "является синонимом вневременной элегантности и изысканности, и его стилистическое видение также повысило нашу стилистическую чувствительность".