Назван самый мощный Android-смартфон

Новый флагман Samsung поставил рекорд производительности в синтетических тестах. Об этом сообщает издание GizChina, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа обратили внимание на результаты тестирования смартфона Samsung Galaxy S23 Ultra в бенчмарке Geekbench 5. Согласно раскрытым данным, аппарат набрал 1600 баллов в одноядерном и 5311 балла в многоядерном тесте. Исходя из этого, авторы назвали новый флагман Samsung самым мощным Android-смартфоном в истории.

Специалисты отметили, что ближайшим преследователем корейского флагмана является Nubia Red Magic 8 Pro, который получил 1486 и 5211 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. В материале говорится, что самый высокий результат Galaxy S23 Ultra в тестах связан с применением топового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

По словам журналистов, все аппараты серии Galaxy S23 также получили продвинутую систему охлаждения, которая положительно влияет на мощность устройств. "Тем не менее, только личное тестирование смартфона покажет, действительно ли он обладает таким большим потенциалом производительности", - подытожили авторы.