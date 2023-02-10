Айтишник поплатился за то, что высмеял Илона Маска

Глава Twitter Илон Маск уволил ведущего инженера Twitter, который сказал ему, что популярность бизнесмена в соцсети снижается. Как передает Day.Az, об этом сообщает Platformer со ссылкой на источники.

Отмечается, что инцидент произошел 7 февраля, когда Маск встретился с несколькими айтишниками, работающими в Twitter, чтобы обсудить количество просмотров в соцсети.

Миллиардер поручил работникам выяснить, не был ли ограничен его доступ к платформе из-за потенциальной проблемы с алгоритмом Twitter. "Это нелепо. У меня более 100 млн подписчиков, и я получаю только десятки тысяч показов", - сказал им предприниматель во время обсуждения.

Сотрудники показали Маску внутренние данные и диаграмму Google Trends, которые указывали на снижение общественного интереса к миллиардеру.

"Когда один из инженеров прямо сказал Маску, что его популярность может снижаться из-за отсутствия общественного интереса после его покупки Twitter, Маск сказал сотруднику, что его уволили", - говорится в статье.

Инженеры в итоге не смогли убедить бизнесмена, что на количество просмотров его твитов влияют не алгоритмы Twitter, а сторонние факторы, добавили источники.