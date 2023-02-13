Массовые увольнения планируются в Microsoft

Компания Microsoft увольняет 10 тыс. сотрудников. Сокращения коснулись HoloLens, Surface и Xbox. Подразделения выпускают наушники и очки виртуальной реальности, передает телеканал "Известия". В HoloLens увольняют большую часть аппаратной команды.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, из-за сокращений могут не выйти новые очки виртуальной реальности. Также под вопросом выход третьего поколения гарнитуры. В Xbox сокращения коснутся маркетингового отдела. В компании комментировать увольнения отказались. О планах по сокращению 5% штата стало известно в январе.