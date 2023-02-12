Назван главный недостаток Atomic Heart для PlayStation и Xbox

Основатель Mundfish и геймдиректор Atomic Heart Роберт Багратуни в интервью порталу Wccftech подтвердил, что на момент выхода игры консоли не будут поддерживать трассировку лучей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Описывая технические различия между ПК-версией Atomic Heart и консольным изданием, Багратуни отметил, что высокопроизводительные ПК обеспечат более высокую частоту кадров и более высокое качество по сравнению с консолями PlayStation и Xbox.

"Консоли пока не будут поддерживать трассировку лучей, но мы стремимся предоставить нашим игрокам наилучшие и максимально оптимизированные визуальные возможности", - заявил Багратуни.

Он также добавил, что графика на современных консолях все же не будет сильно отличаться от того, что сможет предложить ПК-версия игры. Например, на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X будет доступен режим с динамическим 4K-разрешением при 60 FPS, а для бюджетной Xbox Series S будет доступен режим в Full HD при 60 кадрах в секунду. Судя по всему, поддержка трассировки лучей для консолей девятого поколения появится позднее.

Atomic Heart выходит 21 февраля. Для России и стран СНГ ПК-версия игры будет доступна эксклюзивно в магазине VK Play.